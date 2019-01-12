السعودية ولبنان.. التاريخ يُنصف الأخضر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد آل مكتوم، مساء اليوم السبت، مباراة السعودية ولبنان ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ويتفوق الأخضر في التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، حيث يحتل المركز الـ69 عالمياً، في حين يقع منتخب الأرز في المركزالـ81 عالمياً.

ولعبت السعودية ولبنان 9 مباريات من قبل، وكانت الغلبة لصالح الأخضر، حيث نجح في الفوز بـ4 مواجهات، وهُزم في مباراتين، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل بين المنتخبين.

وشهدت مباريات السعودية ولبنان السابقة تسجيل 29 هدفاً، 15 هدفاً لصالح الأخضر، مقابل 14 هدفاً لمنتخب الأرز اللبناني.

ويُعد الثنائي عبيد الدوسري ورضا تكر، هما هدافي الأخضر في مباريات السعودية ولبنان برصيد 3 أهداف لكل منهما، وذلك وفقاً للإحصائيات التي نشرها حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”.

ويُعتبر ثنائي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رضا تكر وأحمد خليل هما الأكثر مشاركة في مباريات السعودية ولبنان السابقة، حيث شارك كل منهما في 3 مواجهات.

وقبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، نجح الأخضر في الفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد في الجولة الأولى من كأس آسيا 2019، فيما هُزم منتخب الأرز بهدفين نظيفين ضد قطر.

ويتصدر الأخضر قبل مباراة السعودية ولبنان اليوم، ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن قطر صاحب المركز الثاني، يليه منتخب الأرز بدون نقاط، وتتذيل كوريا الشمالية الترتيب.