السعودية_قطر .. الأخضر يصل ملعب زايد

المواطن - مروة نبيل

وصل لاعبو الأخضر، قبل قليل، إلى ملعب مدينة زايد الرياضية، استعدادًا لانطلاق مباراة السعودية وقطر في بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول لاعبي الأخضر لملعب مباراة السعودية وقطر في آخر مواجهات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ويدخل الأخضر مباراة السعودية وقطر اليوم، بهدف الفوز وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، في رحلة بحثه عن اللقب الآسيوي الغائب عن خزائنه منذ سنوات عديدة.

وينصف التاريخ الأخضر قبل مباراة السعودية وقطر اليوم، حيث تواجها 38 مرة من قبل، وكانت الغلبة لصالح المنتخب الوطني، بعدما نجح في الفوز بـ17 مواجهة، وتعادل في 15 لقاء، وهُزم في 6 مباريات فقط.

ويتساوى رصيد المنتخبين قبل مباراة السعودية وقطر اليوم، حيث يملك كل منهما 6 نقاط، إلا أن الأهداف لصالح العنابي، ثم لبنان وكوريا الشمالية بدون أي نقطة.