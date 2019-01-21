السعوديه_اليابان .. بيتزي يُعلن قوته الضاربة لمواجهة الساموراي

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان اليوم في دور ثمن النهائي من بطولة كاس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

القائمة الأساسية

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبد العزيز البيشي.

في خط الهجوم: هتان باهبري، فهد المولد، سالم الدوسري.

القائمة الاحتياطية

أما قائمة احتياطي الأخضر فجاءت مكونة من” وليد عبدالله، عبد الإله العمري، عمر هوساوي، أيمن الخليف، نوح الموسى، يحيى الشهري، محمد الصيعري، حمدان الشمراني، إبراهيم غالب، سلطان الغنام، عبد الرحمن غريب، محمد اليامي”.

وستنطلق مباراة الأخضر واليابان في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الشارقة.