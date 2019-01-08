السعوديه_كوريا_الشماليه .. وصيف آسيا 2007 يدعم الأخضر من المدرجات

المواطن - محمد سمعة

حرص اللاعب عبد الرحمن القحطاني نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق على التواجد في مدرجات ملعب مكتوم بن راشد في دولة الإمارات وذلك لدعم منتخب بلاده اليوم أمام منتخب كوريا الشمالية في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وستنطلق مباراة السعودية وكوريا الشمالية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يأمل الأخضر في أن يحقق نتيجة إيجابية ويفوز في مبارياته الافتتاحية في البطولة الآسيوية.

ويذكر أن عبد الرحمن القحطاني سبق له التألق مع المتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2007 في إندونيسيا، حيث وصل مع المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية أمام منتخب العراق ووقتها خسر الأخضر اللقب لصالح منتخب العراق بهدف دون رد.

وتمكن المنتخب السعودي من قبل من الفوز بلقب كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا مع منتخبات” كوريا الشمالية، قطر، لبنان”.