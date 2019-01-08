السفارة في تايلاند تكشف تطورات جديدة في قضية رهف قنون

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت مجلة “تايم” الأميركية ما دار في اجتماع رئيس شرطة الهجرة في تايلاند ومسؤولي السفارة السعودية، بشأن الفتاة رهف قنون التي سافرت من الكويت إلى بانكوك يوم الأحد الماضي.

والتقى رئيس شرطة الهجرة التايلاندي اليوم الثلاثاء مع مسؤولين من السفارة في بانكوك، حيث نفت المملكة أن يكون لها أي دخل في منع رهف القنون من السفر وطلب اللجوء في الخارج، وذلك حسب ما جاء في المجلة الأميركية.

وأشارت المجلة إلى أن المملكة تراقب الوضع عن كثب بعد أن استقرت السلطات في تايلاند على إبقاء رهف البالغة من العمر 18 عامًا لحين البت في أمرها.

وقال البيان الذي وصف قضية القنون بأنها قضية عائلية، إن المملكة لم تطالبها بالرحيل من البلاد، وهو ما جاء مؤكدًا لصريحات مسؤولي السفارة والسلطات التايلاندية على حد سواء، والذين أكدوا جميعًا أن القنون تم توقيفها في بانكوك لأنها لم يكن لديها تذكرة عودة أو حجز فندق أو برنامج الرحلة لإظهار أنها كانت سائحة.

واستدعى غياب المقومات والمتطلبات الرئيسية لاعتبار رهف قنون سائحة في تايلاند سببًا لتوقيفها في مطار بانكوك، خاصة وأنها لم تحدد موعد عودتها للمملكة موطنها الأصلي، أو الكويت كونها الجهة التي جاءت منها إلى تايلاند، بحثًا عن الفرار من مشكلة عائلية بحتة.