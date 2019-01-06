السفير آل جابر: المملكة تدعم جهود السلام باليمن وفقًا للمرجعيات الـ3 

السفير آل جابر: المملكة تدعم جهود السلام باليمن وفقًا للمرجعيات الـ3 

2019/01/06
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، أن المملكة لن تدخر جهدًا في دعم جهود السلام والحكومة الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال السفير آل جابر خلال لقائه في مدينة الرياض وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني: إن المملكة ستواصل الإسهام لتحقيق استقرار اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.

من جهته أشاد وزير الخارجية اليمني، بدعم المملكة لليمن في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.



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