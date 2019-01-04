السفير آل جابر: تقرير نيويورك تايمز يقوض بطولة التحالف ويتجاهل جهود المملكة

المواطن - الرياض

رد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يزعم تجنيد الأطفال السودانيين في المملكة وتسليحهم بالأسلحة الأمريكية للقتال في اليمن، مشددًا على أن التقرير لا أساس له من الصحة.

وشدد السفير آل جابر على أن تقرير نيويورك تايمز يقوض بطولة جنود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ويتجاهل جهود المملكة لمكافحة تجنيد الأطفال وإعادة تأهيل المجندين منهم.

وتابع سفير المملكة لدى اليمن أن التحالف يمتثل بشكل تام للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقواعد العرفية في جميع عملياته العسكرية، وذلك على العكس تمامًا من الانتهاكات اليومية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي تهرب الأسلحة وتجند الأطفال، داعيًا الصحيفة ووسائل الإعلام إلى زيارة الوحدات العسكرية من السودان لتوضيح الحقائق.