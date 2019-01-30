السفير السعودي يولم للمثقفين السعوديين المشاركين بمعرض القاهرة للكتاب

المواطن - الرياض

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة بالجامعة العربية، الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، مأدبة غداء للكتاب والمثقفين والأدباء السعوديين المشاركين في فعاليات الدورة الخمسين “اليوبيل الذهبي” لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث استقبل معاليه جميع الكتاب والناشرين والمثقفين السعوديين.

ومن جانبهم أعرب المثقفون السعوديون عن سعادتهم، لحرص معاليه لدعوته الكريمة لهم، مؤكدين أن هذا الأمر لم يكن غريبًا على المسؤولين السعوديين في كل دول العالم، والذي تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية والنشر لإيمانهم الشديد بقية الثقافية في النهوض بالأمم والحضارات، مشيدين بالتنظيم الكبير الذي شهده الجناح السعودي من حيث المساحة وعدد دور النشر السعودية التي اجتمعت في مكان واحد استطاع أن يعبر بصدق عن الهوية الثقافية والحضارية للمملكة العربية السعودية، فضلًا عن نشر أحدث العناوين والدراسات والكتب التي تبرز حجم التقدم الكبير الذي تعيشه المملكة في الوقت الراهن والبرنامج الثقافي الكبير المصاحب لفعاليات الجناح السعودي.

كما أعرب معالي السفير عن سروره لوجود هذا الجمع الكبير من المثقفين والناشرين والكتاب السعوديين، الذي يعتبرهم معاليه سفراء الثقافة السعودية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ كونهم استطاعوا من خلال مشاركتهم القوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يقدموا صورة حقيقية عن روح الثقافة السعودية التي تتميز بالعمق والأصالة والحضارة الكبيرة، متمنيًا لكل صناع الثقافة السعودية النجاح المستمر والعطاء الذي من شأنها يعمل على رفع شأن المملكة عاليًا في كل ميادين النهوض والازدهار.