السوبر الإيطالي .. رأسية رونالدو تفض اشتباك التعادل السلبي

المواطن - مروة نبيل

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي، مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي المُقامة الآن.

واستغل كريستيانو رونالدو كرة عرضية مميزة من ميراليم بيانيتش من خارج منطقة الجزاء، ليحولها برأسه إلى هدف في شباك ميلان في الدقيقة 61، ليمنح يوفنتوس التقدم؛ ويُقربه من حصد لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لتعويض خسارته للقب كأس السوبر الإيطالي خلال آخر 3 نسخ، كما يأمل كريستيانو رونالدو لتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار إليه في مباراة السوبر الإيطالي اليوم، حيث اقتحم مشجع فترة الإحماء فريق يوفنتوس من أجل احتضان النجم البرتغالي والتقاط الصور معه، قبل أن يقوم الأمن بإخراجه.

وفي الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الأول من مباراة السوبر الإيطالي اليوم، دخل مشجع آخر إلى أرضية ملعب الجوهرة في جدة؛ ما دفع حكم مباراة يوفنتوس وميلان لإيقاف اللقاء لعدة ثواني، لإخراج المشجع، الذي قام بمصافحة بعض اللاعبين.