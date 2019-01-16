السوبر_الإيطالي_في_السعودية .. وصول نجوم يوفنتوس وميلان إلى الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

وصل – قبل قليل – نجوم يوفنتوس وميلان إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، استعدادًا لانطلاق مباراة كأس السوبر الإيطالي.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجوم يوفنتوس وميلان بصحبة الأجهزة الفنية والإدارية إلى ملعب الجوهرة قبل ساعة تقريبًا على انطلاق المباراة.

ويدخل يوفنتوس وميلان مباراة اليوم، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخهم، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو لانتزاع كأس السوبر الإيطالي في السعودية بعد خسارته آخر 3 أعوام، خاصة أن اللاعب لبرتغالي يحلم بأول ألقابه مع يوفنتوس.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الروسونيري الحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية والتفوق على يوفنتوس في عدد مرات التتويج بالبطولة.