السودان يطلق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة

المواطن - متابعة

في خطوة تؤكد عزم النظام السوداني إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية وتلبية مطالب المتظاهرين، قررت الحكومة السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وشهد السودان على مدى الأسابيع الماضية موجة مظاهرات حاشدة شهدت سقوط عشرات القتلى والمصابين.

واتخذ السودان عدة إجراءات من بينها رفع الرواتب اعتبارًا من يناير الجاري وزيادة حصة العاصمة الخرطوم من الدقيق لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام السودانية، اليوم الثلاثاء “السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يصدر قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالأحداث الأخيرة”.