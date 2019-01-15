السومة متخصص في هز شباك #أستراليا

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد محمد بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة أستراليا ضد سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

وتعول جماهير نسور قاسيون على النجم عمر السومة في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز في مباراة أستراليا ضد سوريا اليوم، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عمر السومة سجل هدفي نسور قاسيون في آخر مواجهتين لمنتخبي أستراليا ضد سوريا، وأكدت أنه أمل منتخب بلاده.

وأوضحت شبكة “أوبتا”، أنه رغم تسجيل عمر السومة لهدفين في شباك أستراليا، ولكن منتخب سوريا لم ينجح في تحقيق الفوز، حيث اكتفى بالتعادل في مباراة والخسارة في الأخرى.

وبدأ منتخب سوريا منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 بالتعادل السلبي أمام فلسطين، قبل أن يخسر بثنائية ضد الأردن، فيما هُزمت أستراليا أمام النشامى في الجولة الأولى، وفازت على فلسطين بهدفين دون رد.