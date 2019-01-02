السومة يصدم #النصر مرتين

المواطن - محمد سمعة

نجح النادي الأهلي خلال فترة رئاسة ماجد النفيعي في الإبقاء على نجمه السوري عمر السومة بتجديد العقد حتى عام 2021 خلال الفترة الماضية.

واعترف ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن نادي النصر كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع عمر السومة في الفترة الماضية لكنه نجح في حل المشاكل والتي كان تعرض لها ليجدد مع الأهلي.

صدمة كبيرة للنصر

وجاء تجديد السومة مع الأهلي كخبر صادم لنادي النصر وعشاقه، وكدليل قاطع على حب النجم السوري للراقي.

وكان ماجد النفيعي أكد أن رحيله عن رئاسة النادي الأهلي كان بسبب فشله في تحقيق المطلوب مع الراقي ومن أجل تهدئة ثورة الجماهير الغاضبة بسبب سوء النتائج.

وتُعد أفضل مباراة قدمها الأهلي في الموسم الحالي ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي مباراة النصر والتي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون رد حيث سجل عمر السومة هدفًا قاتلًا في شباك العالمي وسجل اللاعب دجانيني تافاريس الهدف الثاني للراقي.

موسم لن يُنسى

ويذكر أن موسم 2015-2016 هو أفضل مواسم النادي الأهلي والتي ستظل عالقة في أذهان الجماهير الأهلاوية لفترة طويلة خاصة بعد الفوز والتتويج بالثنائية المحلية” الدوري السعودي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة وافقت على قبول استقالة ماجد النفيعي وتعيين عبدالله بترجي رئيسًا للنادي خلال الفترة المقبلة.