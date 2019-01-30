السياحة تمنح مستثمرين تراخيص الاتجار بقطع التراث الشعبي

المواطن - الرياض

سلم نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي عدد من المستثمرين تراخيص للاتجار بقطع التراث الشعبي، بحضور مدير عام التسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف بن علي القنور، ورئيس قسم التداول بالقطع الأثرية والتراثية الأستاذ درعان مسفر القحطاني.

وأشاد الكبيسي بدور الهيئة في خلق شراكة مستدامة مع المستثمرين في هذا المجال للنهوض بالأدوار التي يقومون بها وتفعيل دور سوق التراث الشعبي في المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أهمية مواد التراث الشعبي في التعريف بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.



وأوضح القنور أن الاتجار بقطع التراث الشعبي يشكل حراكاً ثقافياً وحضارياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث هناك العديد من الأسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وأنواعها مما أدّى إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع وتعمل على المحافظة عليه.