السيطرة على حريق في تشليح السيارات بمعارض الطائف

السيطرة على حريق في تشليح السيارات بمعارض الطائف

2019/01/25
الساعة 3:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

سيطرت فرق الدفاع المدني في الطائف على حريق اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض .
وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض دون أي إصابات ولله الحمد.



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