السيطرة على حريق في تشليح السيارات بمعارض الطائف

المواطن - الطائف
سيطرت فرق الدفاع المدني في الطائف على حريق اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض .
وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض دون أي إصابات ولله الحمد.
سيطرت فرق الدفاع المدني في الطائف على حريق اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض .
وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض دون أي إصابات ولله الحمد.
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