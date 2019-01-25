السيطرة على حريق في تشليح السيارات بمعارض الطائف

المواطن - الطائف

سيطرت فرق الدفاع المدني في الطائف على حريق اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض .

وقال الدفاع المدني : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في تشليح سيارات بمنطقة المعارض دون أي إصابات ولله الحمد.