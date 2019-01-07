الشؤون الإسلامیة تحدد 7 كتب لأئمة المساجد للقراءة منها

المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطیف آل الشیخ، توجیهاً لأئمة المساجد بالحرص على القراءة على جماعة المسجد بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء.

وحدد توجیه الوزير، 7 كتب للقراءة منها على المصلین في المساجد وهي: “رياض الصالحین، والترغیب والترهیب، وثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، وكتاب التوحید، وتفسیر ابن كثیر، وفتح المجید”، مشدداً على أن تكون القراءة من مكبرات الصوت الداخلیة فقط دون المكبرات الخارجیة.

جاء توجیه الوزير لأئمة المساجد بالقراءة على جماعة المصلین من الكتب المذكورة بعد العصر وقبل العشاء، بعدما لوحظ ترك القراءة على المصلین، رغم صدور تعمیمات سابقة بمراعاة ذلك.