الشباب : لن نعتمد على الخيبري.. ونتنظر عرضًا رسميًّا لرحيله

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب عن توقف مفاوضاته مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الخيبري، بعد أن استنفد كافة السبل في إقناع اللاعب.

وأضاف نادي الشباب في بيانه: “تم التفاوض مع عبدالله الخيبري ومع الوسيط المفوض من قبله جراح الظفيري، إذ تم رفض كافة العروض المقدمة من الإدارة التي لم تلمس خلال مفاوضاتها رغبة اللاعب في البقاء بصفوف الفريق”.

وتابع: “الإدارة قبلت بعرض اللاعب النهائي ووافقت على كافة الشروط، قبل أن يعود عبدالله الخيبري ويرفض العرض المقدم من قبله، وعليه فإن إدارة نادي الشباب توقف المفاوضات مع اللاعب”.

وأكدت الإدارة الشبابية أن الخيبري أصبح خارج الحسابات الفنية، ولن يتم الاعتماد عليه في الفريق الأول خلال المدة المتبقية من عقده، كما تم الطلب من وسيطه المعتمد أن يزود النادي بأي عرض رسمي لانتقاله خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك حرصًا على مصالح الشباب التي دائمًا هي فوق كل اعتبار.

ولفت عبدالله الخيبري صاحب الـ22 عامًا، الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وأكدت تقارير اهتمام عدد من الفرق بضمه، وفي المقدمة نادي الهلال.