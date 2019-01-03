الشباب يضم المغربي بوصوفة لـ6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب تعاقده مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة نجم نادي الجزيرة الإماراتي لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر صورًا من تعاقد مبارك بوصوفة مع الليث بحضور رئيس النادي خالد البلطان.

ويذكر أن نادي الشباب يحال حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.

وسبق للاعب مبارك بوصوفة اللعب في صفوف أندرلخت البلجيكي ولوكوموتيف موسكو الروسي وجينت البلجيكي.

شارك مبارك بوصوفة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وأكد خالد البلطان في أكثر من مناسبة أن الشباب سيعزز صفوفه بصفقات قوية وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي في النصف الثاني من الموسم الجاري.