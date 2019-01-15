الشباب يعلن وصول بطاقة بوصوفة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن وصول البطاقة الدولية للمغربي مبارك بوصوفة، ليُصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

وكان نادي الشباب تعاقد مع المغربي بوصوفة، قادمًا من نجم الجزيرة الإماراتي لمدة ستة أشهر، لتعزيز صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين، لمواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم.

ولعب مبارك بوصوفة من قبل في صفوف أندرلخت البلجيكي ولوكوموتيف موسكو الروسي وجينت البلجيكي، وشارك مع المنتخب المغربي في نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.