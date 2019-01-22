الشباب يعلن وصول بطاقة سيبا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب وصول البطاقة الدولية للاعب البرازيلي سيباستياو دي فريتاس، الشهير بـ”سيبا”، ليُصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

ووقع نادي الشباب مع نجم فريق أوليمبياكوس اليوناني، البرازيلي سيبا، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد اجتيازه للفحوصات الطبية التي خضع لها.

ويملك المهاجم البرازيلي سيبا خبرة كبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف كل من؛ بورتو البرتغالي، وكروزيرو البرازيلي وفريق إستوريل البرتغالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لملاقاة نظيره التعاون، يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان، ويأمل الليث خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعمل على تعزيز صفوفه لمواصلة تقدم الأداء المميز هذا الموسم.