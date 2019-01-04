الشباب يوضح حقيقة صفقات المقايضة مع #النصر

المواطن - مروة نبيل

حرص أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، على توضيح ما تم تداوله إعلاميًّا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعاقدات والانتقالات أو المقايضات المنسوبة لليوث.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن صفقات مقايضة، بتعاقد نادي الشباب مع ثنائي العالمي أحمد الفريدي وخالد الغامدي، مقابل انتقال عبدالله الخيبري وهتان باهبري إلى صفوف النصر.

وأوضح أحمد المسعود حقيقة هذه الأمور في عدة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “لا صحة لتوجه نادي الشباب التعاقد مع اللاعبين أحمد الفريدي وخالد الغامدي عن طريق المقايضة أو سواها..!”.

وتابع مدير المركز الإعلامي لليوث قائلًا: “لم تتلقَّ إدارة الشباب أي عرض لشراء ما تبقى من عقدي اللاعبين هتان باهيري وعبدالله الخيبري..!”.

وأضاف: “إدارة الشباب حريصة جدًّا على المحافظة على نجوم الفريق، وهي قدمت عرضين مغريين (يفوق الحد الأعلى) لكل من هتان باهبري وعبدالله الخيبري.. واللاعبان لم يوافقا على عرض الشباب حتى الآن.. وهما في مهمة وطنية ولا يمكن حسم ملفاتهما قبل فراغهما من المشاركة الآسيوية”.

وواصل: “عند فراغ اللاعبين (هتان، الخيبري) من مهمتهما الوطنية التي نتمنى أن تتكلل بالتوفيق، سيتم حسم أمرهما وذلك بما يخدم مصالح النادي.. فمصلحة الشباب دائمًا فوق كل اعتبار”.

واستكمل المسعود قائلًا: “رسالة هامة.. من يرغب في النادي ويقدر شعاره وجماهيره فلن يتم التفريط به.. أما من لا يقدر كل ذلك ويفرض شروطًا تعجيزية.. فالنادي وجماهيره أكبر منه، ولن يتأثر النادي برحيل أيٍّ من كان..”.

واختتم تغريداته قائلًا: “همسة أخيرة لكل (الألماسيين).. امنحوا إدارة النادي كامل ثقتكم.. ولا تلتفتوا لمحاولات التشتيت من خلال أخبار مغلوطة.. خصوصًا في هذا الوقت الذي بدأ فيه الليث يستعيد زئيره.. والقادم أجمل بإذن الله”.