الشباب يوقع مخالصة مالية مع الشمري

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن توقيع مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رخي الشمري.

وقدم مجلس إدارة نادي الشباب، شكره للاعب رخي الشمري على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

ويسعى مجلس إدارة نادي الشباب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، للمنافسة على لقبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسير الشباب بشكل جيد في منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، وتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.