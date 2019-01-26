الشباب يُخالص الدوسري

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، جمعان الدوسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقع مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، جمعان الدوسري، وتمنت للاعب التوفيق في خطوته المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الشباب لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتحسين نتائج الفريق؛ ومواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويأمل تعثر النصر والهلال للمنافسة على الصدارة.