الشباب يُساند موقف #الهلال .. ويرفض تكرار ما حدث مع #النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، احترامه لموقف نادي الهلال بعدما أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس أزرق العاصمة أن ملعب جامعة الملك سعود هو ملعب لمباريات الهلال فقط وليس لأي ناد آخر.

وبدأت الأزمة بعدما تقدم نادي النصر بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل مبارياته في الرياض إلى ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بسبب عدم صلاحية أرضية ملعبي الملك فهد والملز لخوض مباريات عليهما.

علّق قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات إعلامية حول طلب النصر قائلًا بأن الاتحاد السعودي يفكر في نقل مباريات النصر إلى ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال مؤقتًا حتى الانتهاء من إصلاح أرضية ملعبي الملك فهد والملز، أو تأجيل كافة مباريات الجولة السابعة عشرة.

تأييد شبابي لموقف الهلال

علّق البلطان حول هذا الأمر قائلًا: أحترم رغبة نادي الهلال في أن يبقى ملعب جامعة الملك سعود هو ملعبه الرئيسي ويستقبل مبارياته فقط، وكذلك بالنسبة لي ولنادي الشباب أخرجوني من هذه المشكلة فأنا أرغب في لعب مبارياتي بملعبي في مقر النادي إذا لم تنجح هيئة الرياضة في تدبير ملعب لي.

وتابع رئيس الشباب: أنا ضد فكرة تأجيل الدوري ولن أقبل بها كذلك أي ناد آخر.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر غرّد قائلًا: بدأ النصر مباريات الدوري على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” وحذرنا من أرضيته كثيرًا ، ولم يتم النظر للأمر ولكن تم تغريمنا.

وأكد رئيس النصر وناديه في بيان رسمي أنهم لن يقبلوا تأجيل مباراة أحد أو نقلها خارج مدينة الرياض كون النصر صاحب الحق الأصيل في إقامة المباراة بالمكان والذي يريد لأنها مباراته.

وأشار سعود آل سويلم إلى أن النصر لن يتحمل أخطاء الآخرين حتى تؤجل له مبارياته.