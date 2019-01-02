الشباب يُسعد جماهيره.. ويحلم باللقب الرابع

المواطن - مروة نبيل

ظهر الشباب بمستوى مميز في مباراته أمام الساحل، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، لينتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ويُسعد جماهيره، التي حرصت على مؤازرة اللاعبين من المدرجات.

وانتهت مباراة الشباب والساحل في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بثلاثية دون رد، سجلها؛ خالد كعبي، فاليريكا جامان ولويز أنطونيو.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفائز من مباراة الغزوة وجدة، لملاقاته في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُمني جماهير نادي الشباب النفس بمواصلة التقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين، والتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يُقدم مستوى مميزًا في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ومن جانبه، حرص أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب على تهنئة الجماهير الشبابية على التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر المسعود صورًا لجماهير الشباب اليوم، وعلق عليها قائلًا: “أبارك للشبابيين جميعًا التأهل إلى الدور 32 في البطولة المحببة لنا جميعًا.. وبإذن الله هذا الفوز يكون بداية لأجمل رواية.. شكرًا لكل الليوث.. الذين أسعدونا بحضورهم اليوم”.

وهنأ نائب رئيس نادي الشباب السابق، أحمد العقيل، الجماهير بفوز الليوث والتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “خطوة أولى جميلة الشباب دائمًا في القمة بحول الله”.