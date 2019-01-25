الشرطة الهندية تتسلح بـ النبال لمواجهة جحافل القرود

المواطن - متابعة

طاردت الشرطة الهندية المسلحة بالنبال، جحافل من القرود تزعج الزوار في مزار تاج محل الشهير.

وتبحث القرود عن الطعام عند مدخل المعلم السياحي الشهير الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر في مدينة أجرا بشمال الهند، حيث يتم تفتيش حقائب الزوار وإلقاء أي أطعمة موجودة بها.

وقال بريج بوشان قائد قوة الأمن في تاج محل إن الشرطة حصلت على نبال محلية الصنع لإبعاد القرود.

وأضاف: وجدنا أن القرود تشعر بالخوف بمجرد رؤيتنا نلوح بهذه النبال.

وهناك ما بين 500 و700 قرد من فصيلة مكاك ريسوسي تعيش حول تاج محل. ويقول الخبراء إنها أصبحت أكثر عدوانية مع توسع المدينة على حساب موائلها الطبيعية.

وفي نوفمبر الماضي انتزع قرد رضيعا هنديا عمره 12 يوما من بين أحضان والدته خارج أجرا وقتله.