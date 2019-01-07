الشرعية تحرر مناطق في حجة وتستكمل أخرى في الضالع

المواطن - واس

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، مناطق واسعة جنوبي شرق مديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في تلك المناطق.

وقال موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، في حين استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفي ذات السياق استكملت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير تباب حصمي جنوب منطقة دمت في محافظة الضالع اليمنية بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش الوطني اليمني سيطرت على جبال المحرابة، وجبل المهلالة، وجبل حرقات وقريتي كوكبان وكولة الزقري.. مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا حوثيًّا وإصابة آخرين”.