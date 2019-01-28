الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن توفر وظائف بعدة مدن

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة، للعمل في المدن التالية (عرعر، والدوادمي، والوجه، وطريف، ورفحاء، والعلا، ووادي الدواسر) مسمى (وكيل خدمات العملاء Customer Services Agent)، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.