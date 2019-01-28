الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن توفر وظائف بعدة مدن

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة، للعمل في المدن التالية (عرعر، والدوادمي، والوجه، وطريف، ورفحاء، والعلا، ووادي الدواسر) مسمى (وكيل خدمات العملاء Customer Services Agent)، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– وكيل خدمات العملاء (Customer Services Agent).
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (لا يشترط وجود خبرة سابقة).
3- القدرة على القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
4- مهارات الحاسب الآلي.
5- مهارات التواصل.
أماكن العمل:
1- عرعر.
2- الدوادمي.
3- الوجه.
4- طريف.
5- رفحاء.
6- العلا.
7- وادي الدواسر.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/02/10م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).