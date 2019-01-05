الشلل النصفي لم يوقف الزهراني عن عشق الغوص وهذه أبرز التحديات أمامه

المواطن - الرياض

نجح الشاب السعودي حسن الزهراني في تحدي إعاقته ليتجاوز كل المعوقات في سبيل تحقيق عشقه والغوص في أعماق البحار رغم إصابته بشلل نصفي، حيث استمر في التدريب لفترة طويلة حتى حصل على الرخصة الدولية للغوص، ليمارس هوايته في غوص البحر الأحمر غرب المملكة.

وقال حسن الزهراني ذو الـ40 عامًا: “مررت بعدة مراحل في التدريب مع صديقي خالد الدهلوي المتخصص في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عالميًّا، كنت أعاني للوصول إلى الساحل لانعدام الطرق الميسرة بالكرسي المتحرك، ثم تعلمت الاعتماد على نفسي في ارتداء ملابس الغوص وبقية المعدات من عبوة الأكسجين وحمالات والانطلاق في البحر رغم عدم استطاعتي تحريك رجلي”، بحسب “العربية”.

وكشف الزهراني أن إصابته بالإعاقة كانت قبل 27 عامًا بسبب حادث مروري، متابعًا: “أعمل الآن في الخطوط السعودية، ولم أتوقف عن ممارسة هواياتي بالهمة العالية التي أمتلكها ومساعدة زملائي، فالكرسي المتحرك ليس عائقًا، والآن بعد حصولي على رخصة الغوص العالمية سأحرص على دعم من حولي من ذوي الاحتياجات الخاصة ليعيشوا هذه التجربة والتعرف على أسرار البحر”.

وختم بقوله: “ما زلنا نبحث عمن يحتوينا من الجهات الرسمية لممارسة هواياتنا وتذليل الصعوبات التي نواجهها من تعبيد الطرق وتيسيرها لذوي الإعاقة الحركية، والتدريب المتخصص والتطوير والتحفيز النفسي، فطاقاتنا لم تستغل حتى الآن رغم الإبداعات المتوفرة”.