الشمري أستاذ التغذية يتحدث لـ”المواطن” عن فوائد الفقع

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يكثر التساؤل خلال هذه الأيام عن نبتة الفقع ( الكمأ ) ومدى فائدتها الغذائية وتركيبتها الكيميائية وما هي قيمتها الغذائية خاصة مع ارتفاع أسعارها، حيث بلغ سعر الكيلو حوالي 100 ريال.

وحول فائدة تناول الفقع تواصلت “المواطن” مع أستاذ التغذية والأمراض بجامعة الملك سعود الدكتور غدير الشمري؛ حيث قال: يعرف الفقع أو الكمأ كأحد الفطريات المشهورة في البيئة الصحراوية وتتميز باحتوائها على مضادات طبيعية للبكتريا، وأكدت بعض التجارب قدرته على مكافحة بعض أنواع البكتريا التي تسبب الالتهابات”.

وأشار إلى ارتفاع مستواها من البروتين مقارنة بباقي الخضراوات حيث يصل في بعض الأنواع إلى 20 % من الوزن الجاف، بالإضافة إلى احتوائه على المعادن والكربوهيدرات وبعض الأحماض الدهنية، لذلك يعتبر ذا قيمة غذائية ويختلف تركيبه الكيميائي بسبب اختلاف المنطقة والتربة والبيئة.

ولفت إلى أن الأبحاث أكدت احتواء الكمأ على مضادات الالتهابات، وبسبب هذه الخصائص ذكرت المراجع الطبية أنه استخدم للطب الشعبي منذ أكثر من 4000 سنة واستخدم في الحضارة الصينية واليونانية والمصرية.

وأشار إلى أنه يمكن استخدامه في موسمه كبديل للحوم ، ولقيمته وشعبيته في المجتمع الخليجي بشكل عام هناك حاجة لأبحاث علمية على الكمأة من ناحية التركيب الكيميائي للعناصر الغذائية والخواص العلاجية الأخرى للاستفادة منه بشكل أفضل.