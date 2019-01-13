الشهراني وهوساوي يواصلان التمارين الخاصة

المواطن - مروة نبيل

غاب الثنائي ياسر الشهراني وعمر هوساوي عن تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الأحد.

وواصل النجم ياسر الشهراني تمارينه الخاصة، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

واكتفى مدافع الأخضر، عمر هوساوي بتمارين خاصة؛ لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق اليُمنى، الأمر الذي تسبب في غيابه عن أول مباراتين للمنتخب السعودي في الآسيوية.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، بعد فوزه في أول جولتين على كوريا الشمالية ولبنان، ويستعد لمواجهة قطر في الجولة الثالثة.