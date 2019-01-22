الشهراني يخطف الأنظار بعد مباراة اليابان ضد السعودية
في بطولة كأس آسيا 2019

الشهراني يخطف الأنظار بعد مباراة اليابان ضد السعودية

2019/01/22
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

خطف النجم ياسر الشهراني الأنظار إليه بعد مباراة اليابان ضد السعودية بالأمس، بعدما حاول مساعدة لاعبي الأخضر على النهوض مرة أخرى عقب الخسارة بهدف دون رد.

ونشر حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على “تويتر”، صورًا للنجم ياسر الشهراني وهو يُساعد زملاءه على النهوض بعد مباراة اليابان ضد السعودية بالأمس، وعلق قائلًا: “هذه هي الروح المطلوبة للعودة بقوة في كأس آسيا 2023”.

وانتهت مباراة اليابان ضد السعودية التي أُقيمت على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، بهزيمة الأخضر بهدف دون رد، ليودع المسابقة القارية.

وشارك النجم ياسر الشهراني في مباراة اليابان ضد السعودية بالأمس، بعد اكتمال جاهزيته وحصوله على التصريح الطبي، بعدما غاب عن مباراتي لبنان وقطر في دور المجموعات، بسبب الإصابة.

وكان النجم ياسر الشهراني يخوض تمارين خاصة قبل مباراة اليابان ضد السعودية في ثمن النهائي، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، بعد نهاية مواجهة الأخضر وكوريا الشمالية في الجولة الأولى.



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