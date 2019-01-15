الشهراني يُشارك في تدريبات الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي عن جاهزية نجم الأخضر ياسر الشهراني للمشاركة في مباراة قطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، صورة للنجم النجم ياسر الشهراني خلال مشاركته في تدريبات الأخضر الجماعية المُقامة الآن، مؤكدًا اكتمال جاهزيته.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة في مفصل القدم، بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019، وخضع لتمارين خاصة خلال الفترة الماضية قبل عودته للتدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة قطر، مساء يوم الخميس، في الجولة الثالثة من كأس آسيا 2019، وضمن الأخضر التأهل إلى دور الـ16، إلا أنه يسعى للفوز وتحقيق العلامة الكاملة.