الشهري: جاهزون لمباراة اليابان.. وننتظر دعم الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يحيى الشهري على جاهزية اللاعبين لمباراة اليابان، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية واليابان: “نحن جاهزون لهذه المباراة، قمنا بالإعداد بشكل ممتاز للمنتخب الخصم، وبإذن الله نوفق بتحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير السعودية”.

وتابع نجم الأخضر تصريحاته قائلًا: “نحن ضمن أفضل 4 منتخبات في القارّة، لذا بالتأكيد سيُكنّ لنا المنتخب الياباني الاحترام، وهو الأمر الذي نبادله إياه دون شك، وسنقدم كل ما نملك حتى نحقق طموحنا في هذه المباراة”.

وأضاف الشهري خلال تصريحاته قائلًا: “الكل شاهد سيطرتنا أمام منتخب قطر، لكن هناك أخطاء حدثت أفقدتنا نتيجة المباراة، وسنسعى إلى تقديم مستوى عال في مباراة الغد”.

واختتم يحيى الشهري تصريحاته قائلًا: “نحن في مرحلة مهمة، نتمنى من جماهيرنا الدعم كما عودونا دائمًا في وقفتهم مع الأخضر”.

ويحتضن استاد الشارقة، يوم غد الاثنين، مباراة السعودية واليابان، ويسعى الأخضر للفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.