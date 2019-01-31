الشورى يصوت على استراتيجية إصلاح التعليم والاهتمام بالمستثمر المحلي

المواطن - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439هـ، ومن أبرزها مطالبة وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وتحسين مدخلاته.

كما يصوت المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مقترح مشروع نظام النقل المدرسي والتي تطالب بالموافقة على مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1438/1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى (23) من نظام المجلس .

وخلال الجلسة العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/1439هـ في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وأن تعمل على تحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، وسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة، ووضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لتلك المنظمات.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي، والأستاذ محمد العجلان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمنافسة بإعداد خطة عمل واضحة لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438/1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بإعداد حزمة من الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

كما تطالب اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله , والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ نايف الفهادي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات مذكرات التفاهم في عدد من المجالات.