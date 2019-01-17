الشوط الأول.. الأخضر يتأخر بهدف أمام قطر
في كأس آسيا 2019

الشوط الأول.. الأخضر يتأخر بهدف أمام قطر

2019/01/17
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة السعودية وقطر على ملعب مدينة زايد الرياضية، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بتأخر الأخضر بهدف دون رد.

وبدأت مباراة السعودية وقطر بشكل سريع، وكاد فهد المولد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم، وواصل الأخضر ضغطه بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي.

وتصدى محمد العويس لركلة جزاء في الدقيقة 42، ليُحافظ على التعادل السلبي، قبل أن يُسجل المعز علي هدف التقدم في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية وقطر بتأخر الأخضر بهدف نظيف.

وضمن الأخضر التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019 قبل مباراة السعودية وقطر اليوم، إلا أنه يسعى للفوز وتحقيق العلامة الكاملة.



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