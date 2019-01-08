الشوط الأول .. الأخضر يزور الشباك الكورية بثنائية هتان وآل فتيل

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراته أمام كوريا الشمالية بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وحاول المنتخب السعودي منذ بداية الشوط الأول استغلال الفرص الهجومية وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له في شباك كوريا الشمالية.

وبعد محاولات عديدة تمكن الأخضر من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب هتان باهبري في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل الأخضر سعيه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب محمد آل فتيل من إضافة الهدف الثاني للمنتخب السعودي بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وشهدت الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول طرد اللاعب الكوري الشمالي هان كوانج سونج.