الشيخ السلمي: إذا خُسف القمر قُبيل الفجر ووقته قصير تشرع الصلاة حينها

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عبدالله السلمي، أنه إذا كان خسوف القمر قُبيل الفجر ووقته قصير فإنه تشرع الصلاة حينها.

وأوضح الشيخ السلمي ردًّا على تساؤل متصل ببرنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد، أنه “ذهب الحنابلة وبعض علماء الشافعية إلى أنه إذا طلع الفجر والقمر موجود دون خسوف فلا يصلى؛ لأنه ذهب سلطانه”.

وتابع الشيخ السلمي: “الذي يظهر والله أعلم هو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك؛ أي متى أمكن الرائي أو أمكن الناس في هذا البلد أنهم إذا رأوا القمر قالوا خسف القمر، أو رأوا الشمس فقالوا خسفت الشمس أو كسفت الشمس، فمتى وجد ذلك الكسوف؛ أي رأوه بأعينهم فإنه يشرع في حقهم الصلاة، ولو كان ذلك بعد طلوع الفجر، أو بعد أو قبل غروب الشمس، والله أعلم”.