الصبغة المكسيكية تُلوّن #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يهتم النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي بتعزيز صفوف الفريق بصفقات هجومية قوية وذلك من أجل تصحيح المسار وتحقيق النتائج الإيجابية في الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

نجم آخر من الدوري المكسيكي يطارده الأهلي

وكانت الصحافة المكسيكية ذكرت في الفترة الأخيرة، أن النادي الأهلي يفكر في ضم الإكوادوري إينر فالنسيا مهاجم نادي تيجيريس أونال المكسيكي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب جويدي في التعاقد مع مهاجم جيد يساند خط الهجوم مع عمر السومة ومهند عسيري واللاعب دجانيني تافاريس والذي غاب عن مباريات الراقي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وكان الأهلي تعاقد مع اللاعب دجانيني تافاريس من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي في صيف عام 2018، وإذا نجح الأهلي في ضم إينير فالنسي فستكون ثاني صفقة يبرمها الراقي من الدوري المكسيكي خلال ستة أشهر.

استقالة مُرّة

ويذكر أن ماجد النفيعي كان تقدم باستقالته من رئاسة النادي الأهلي يوم السبت الماضي وذلك بسبب سوء نتائج الراقي في آخر خمس جولات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تقدم موسى المحياني من منصبه كمدير للكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي بعد استقالة ماجد النفيعي بأربعة أيام.

يتواجد النادي الأهلي حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 24 نقطة.