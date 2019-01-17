الصحافة الإيطالية: رونالدو يُتوج بأولى الألقاب على الأراضي السعودية

المواطن - محمد سمعه

تحدثت الصحافة الإيطالية بشكل كبير عن تتويج يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي بالأمس بعد الفوز على نادي ميلان بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عقب فوز يوفنتوس: يوفنتوس يُتوج بالسوبر ورونالدو يُحقق أولى إنجازاته وألقابه على الأراضي السعودية.

وأضافت الصحيفة: رونالدو كان حاسمًا حيث أسعد كل عشاق يوفنتوس وسبب الغضب للمدرب جينارو جاتوزو مدرب ميلان.

أما صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية فتحدثت عن تتويج يوفنتوس بلقب كأس السوبر قائلة: رونالدو الحاسم يهزم ميلان بهدف دون رد، لقد تُوج ماسيمليانو أليجري ببطولته العاشرة مع اليوفي والآن الدور على التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: جاتوزو كان غاضبًا بسبب عدم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد في الكثير من المباريات.

وفي السياق ذاته علّقت صحيفة توتو سبورت الإيطالية على تتويج يوفنتوس قائلة: البطولة الأولى لرونالدو بقميص يوفنتوس والثامنة والعشرون في تاريخه الكروي، والبطولة العاشرة لأليجري مع اليوفي، يوفنتوس بطل السوبر الإيطالي الثامن في تاريخه.

وكان النجم رونالدو سجل هدف فوز يوفنتوس الوحيد في الدقيقة الستين من عمر المباراة بضربة رأسية متقنة بعد تمريرة مميزة من اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش.