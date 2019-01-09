الصحافة اللاتينية بعد فوز الأخضر برباعية: بيتزي أقنع وأمتع

المواطن - محمد سمعة

اتجهت الصحافة اللاتينية لتقييم أداء المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم وذلك عقب فوز الأخضر على كوريا الشمالية في كأس آسيا برباعية دون رد.

وتحدثت صحيفة LA TERCERA التشيلية عن أداء بيتزي في أولى مبارياته مع المنتخب السعودي في بطولة آسيا، حيث قالت إنه لعب بشكل مميز ونجح في إقناع الجميع بقدرة الأخضر على المنافسة على اللقب الآسيوي.

فوز مقنع يعوض إخفاق مونديال روسيا

وأكدت صحيفة LA TERCERA أن بيتزي جدد علاقته بالأخضر وقادهم على الطريق الصحيح بعد النتائج المخيبة والتي قدمها المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم صيف 2018 بروسيا.

وفي السياق ذاته تحدثت صحيفة OLE الأرجنتينية عن أداء بيتزي في مباراة كوريا الشمالية قائلة إن بيتزي أقنع وأمتع الحاضرين في ملعب مكتوم بن راشد، مضيفة أنه يحتاج للفوز على منتخب لبنان من أجل الاقتراب للصعود لدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم آسيا.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره اللبناني يوم السبت المقبل في الجولة الثانية في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليًا في الإمارات.

ويأمل المنتخب السعودي في أن يحالفه الحظ الجيد، وذلك من أجل الفوز بلقب كأس أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه والتأهل إلى بطولة كأس العالم للقارات والتي تُقام في عام 2021 قبل كأس العالم بعام واحد.