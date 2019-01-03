الصحة تُكرّم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تسلم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة شهادة الشكر والتقدير من وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية د. طريف الأعمى تقديراً لجهوده المميزة المبذولة في نجاح أعمال الطوارئ والكوارث للعام ٢٠١٨م ودعمه لأعمال إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة منطقة مكة المكرمة على مدار العام.

بدورها أكدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أنها تسخر كافة إمكانياتها لخدمة مكة المكرمة وضيوف الرحمن تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين لتسخير كافة الإمكانيات لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية.