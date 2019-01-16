الصحة: 7 حقوق للحامل حال الولادة لا تحتاج موافقة ولي الأمر

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه يحق للمرأة الحامل عدد من الإجراءات حال الولادة من بينها التوقيع على إجراء عملية الولادة سواء كانت قيصيرية أو غير ذلك.

ونشرت الصحة بيانًا بالحقوق المتاحة للمرأة الحامل والتي لا تحتاج توقيع ولي الأمر أو موافقته ومن بينها معرفة حالة الحمل والتاريخ الحملي وموعد الولادة المتوقع.

وأشارت الصحة إلى أن من ضمن حقوقها ألا يتم قص العجان عند الولادة إلا للضرورة وبعد موافقتها الشفهية والاطلاع على المعلومات والخيارات المتاحة لها، واختيار تفاصيل ولادتها الطبيعية مثل خطة الولادة، الولادة الفريزية وغيرها من مجموعة كاملة من الخيارات المتاحة.

وتابعت الصحة أنه يحق للحامل وجود مرافق خلال الولادة سواء من أفراد الأسرة أو الصديقات إذا كان تجهيز غرفة الولادة يسمح بهذا ولم يكن في وجوده تعدٍ على خصوصية الآخرين ممن هم في وضع الولادة، وكذلك يحق لها حرية الحركة أثناء المخاض، وتشجيع الوضعيات المستقيمة، ما لم تلزم حالتها الصحية أو حالة جنينها غير ذلك، إضافة إلى أنه من حق الحامل الحصول على الدعم الاجتماعي والعاطفي والجسدي المستمر أثناء المخاض والولادة من مقدمي الرعاية وحفظ كرامتها في بيئة آمنة لا تهديد فيها.