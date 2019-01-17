الصقور الخضر .. ما بين أسود الرافدين والكمبيوتر الياباني

المواطن - وليد الحربي

تأكد تأهل المنتخب السعودي للدور القادم من بطولة أمم آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات الشقيقة، بعد فوزه في أول مباراتين من دور المجموعات.

وأمطر الأخضر شباك منتخب كوريا الشمالية برباعيةٍ نظيفة دون مقابل في أول مباراة له، وفاز على المنتخب اللبناني بثنائية من أقدام أبناء جدة فهد المولد وحسين المقهوي دون رد من المنتخب اللبناني، واليوم يخوض المنتخب السعودي ثالث المباريات من أمام قطر، في المواجهة التي ستحدد متصدر المجموعة ومن سيقابل في الدور القادم .

وأصبح الأمر محسومًا للأخضر السعودي، بعد تعادل المنتخب العراقي مع المنتخب الإيراني، وفوز المنتخب الياباني على نظيرة الأوزبكي وانتزاع صدارة المجموعة منه .

وتأتي التوقعات للطرف الثاني في المواجهة القادمة للمنتخب السعودي من الدور الـ16 لبطولة أمم آسيا على النحو التالي:

في حال فوز المنتخب السعودي في مباراة اليوم سيواجه المنتخب العراقي بالدور القادم، وفي حالتي التعادل أو الخسارة سيواجه المنتخب الياباني.

الجدير بالذكر أن التوقعات والأرقام التاريخية بين المنتخبين ترتمي لترشيح المنتخب السعودي، حيث تقابل المنتخبان في 38 مواجهة فاز فيها المنتخب السعودي بـ17 مواجهة، وخسر في 6، وحضر التعادل 15 مرة، وعلى الصعيد التهديفي سجل الأخضر في شباك قطر 52 هدفًا، فيما سجل المنتخب القطري 27 هدفًا .