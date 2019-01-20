الصين تحول تأخرها بهدف لفوز بثنائية أمام #تايلاند

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الصين وتايلاند التي أُقيمت على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، بفوز التنين الصيني بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الصين وتايلاند بشكل سريع، ونجح المنتخب التايلاندي الأول لكرة القدم في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 31، عن طريق اللاعب سوباشاي جايديد، ليتأخر التنين الصيني بهدف دون رد في الشوط الأول.

وانتفض لاعبو المنتخب الصيني في بداية أحداث الشوط الثاني بحثًا عن هز الشباك، وتمكن النجم زهي شياو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67، قبل أن يُحرز جاو لين هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وبات المنتخب الصيني الأول لكرة القدم، ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، بعد المنتخب الفيتنامي الذي أطاح بالأردن بركلات الترجيح.

وينتظر المنتخب الصيني الأول لكرة القدم الفائز من مباراة إيران وعمان اليوم، ليقابله في ربع نهائي كأس آسيا 2019.