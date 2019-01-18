الصين تعرض زيادة وارداتها من الولايات المتحدة

الصين تعرض زيادة وارداتها من الولايات المتحدة

2019/01/18
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”: إن الصين عرضت إطلاق موجة مشتريات لمدة 6 سنوات، لزيادة الواردات من الولايات المتحدة، بهدف إعادة تشكيل العلاقة بين البلدين.

ونقلت بلومبيرغ عن مصدر قوله: إن الصين “ستسعى عبر زيادة وارداتها السلعية السنوية من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تزيد عن تريليون دولار، إلى خفض فائضها التجاري، الذي بلغ العام الماضي 323 مليار دولار، إلى الصفر بحلول 2024″، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وإذا أُعيد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام المقبل، فإن الفجوة التجارية ستغلق بنهاية فترة رئاسته الثانية.



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