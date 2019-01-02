المواطن - محمد سمعة

بعد حديث قصي الفواز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسباب كثرة اللاعبين الأجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت الضغوطات تُحاصر اللاعب السعودي.

وخلال ندوة بورصة آسيا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي كشف الفواز عن أن قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية جاء من أجل خفض قيمة اللاعب السعودي بالإضافة إلى زيادة المنافسة بينه وبين اللاعب الأجنبي.

أسعار خرافية أدت إلى ديون متراكمة

وبسبب الأسعار الخرافية والتي كانت تطلبها الأندية السعودية عند بيع أي لاعب محلي حدثت خلال الفترة الماضية أزمة الديون المتراكمة بالإضافة بسبب دفع مبالغ مالية طائلة بالإضافة إلى فسخ الكثير من عقود بعض اللاعبين المحليين والذين جاءوا للأندية بمبالغ مالية طائلة لكنهم لم ينجحوا في إثبات ذاتهم والتألق، جاء قرار اتحاد الكرة المحلي بزيادة عدد الأجانب إلى ثمانية أجانب.

وأصبح اللاعب السعودي حاليًا مُطالبًا برفع قيمته التسويقية عن طريق إجبار مدربه في النادي على الاستعانة به في التشكيل الأساسي من خلال تطوير الأداء الفني والبدني والذهني.

السماح بإشراك 8 لاعبين أجانب

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قرارًا في وقت سابق يقضي بالموافقة للأندية على إشراك 8 لاعبين أجانب في حال تم استدعاء أي لاعب منهم للمشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق يوم السبت المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.