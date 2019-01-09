الضمكاويون يتفاءلون بملعبهم أمام أبها ويستحضرون الثلاثية الشهيرة قبل 25 عامًا

المواطن - خميس مشيط

لم تخلُ المناقشات والسجالات الضمكاوية الأبهاوية الساخنة خلال الأيام الماضية، والتي تسبق مباراتهما المرتقبة عصر اليوم، من استعادة الكثير من ذكريات الديربي الشهيرة تاريخيًا.

ومن أكثر ما توقف عنده مشجعو ضمك ذكرى المباراة التي أقيمت عام 1415 هـ على ملعب نادي ضمك (القديم) ضمن تصفيات كأس ولي العهد، وكان وقتها نادي أبها يلعب بالدرجة الأولى وضمك في الدرجة الثالثة – دوري المناطق – وفي تلك الفترة كان أبها مدججًا بالنجوم ومنهم الكابتن الدولي إبراهيم السويد قبل انتقاله للأهلي، والدولي الآخر محمد أبو عراد.

وزاد على ذلك وجود ثلاثي محترف إفريقي بصفوفهم منهم اللاعب المعروف “البوري باه”، ورغم كل تلك الأفضلية استطاع ضمك بفضل الله ثم بدعم جماهيره الكبيرة والتي ملأت مدرجات الملعب من الفوز بنتيجة 3/2 في مباراة شهيرة لا تُنسى ويسترجعها مشجعو ضمك دومًا ويمنون النفس بتكرارها اليوم خاصة والتاريخ يعيد نفسه بعد 25 عامًا من خلال إقامة المباراة على ملعب النادي (الجديد).