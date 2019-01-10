الضنك تهدد أهالي جازان بسبب البعوض ومخاوف من تفشي الفيروس

المواطن - علي شيبان - جازان

شهدت منطقة جازان خلال الفترة الماضية هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق وخاصة الجبلية الشرقية من المنطقة؛ ما أدى إلى تكوّن المستنقعات الوبائية التي أصبحت مأوى لتكاثر البعوض وخاصة مع دخول فصل الشتاء.

انتشار البعوض:

وقال مفرح الودعاني في تصريحات خاصة إلى “المواطن” إن الأمطار كوَّنت مستنقعات ومياهاً راكدة أصبحت أماكن وبائية للبعوض والأمراض المعدية، وسط غياب الجهات المعنية بمكافحة البعوض.

تسجيل حالات الضنك:

من جهته، أكد محمد بعيطي أن محافظة أبوعريش سجلت في الأيام الماضية اشتباهاً في أكثر من 9 إصابات لحالات حمى الضنك، وتم التأكد منها حسب الفحوصات الطبية والتحليل المخبرية، الأمر الذي أدى إلى قلق بعض المواطنين من انتشار الفيروس بشكل أكبر.

غياب الرش:

أما فهد كريري فأوضح أن بسبب انتشار البعوض بشكل كبير أصبح الأهالي يستخدمون يوميًا المبيدات داخل المنازل ولكن دون جدوى بل أصبح بعض الأطفال يعانون من أمراض الصدر بسبب الرش.

مناشدة:

وناشد أهالي المنطقة عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة الرش المستمر للمحافظات والأحياء السكنية والقرى المجاورة لها وأيضًا للمستنقعات التي خلفتها الأمطار ومجاري الأودية، مع تكثيف الجهود قبل تفاقم الأزمة.