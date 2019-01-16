الطريق الرابط بين أحد رفيدة ومركز الواديين ينذر بكارثة: حفر عميقة وصخور!

المواطن- فهدالقحطاني - الواديين

يعاني الطريق الرابط بين أحد رفيدة ومركز الواديين من الإهمال الكبير من جانب المسؤولين؛ ما ينذر بكارثة قد تقع لسالكيه.

وناشد عدد من سكان مركز الواديين التابع لأحد رفيدة الجهات المسؤولة بعلاج الإهمال الكبير تجاه صيانة جوانب الطريق حيث يوجد صخور وأحجار بارزة تتربص بأصحاب المركبات عند وقوفهم على جوانبه لأي أمر طارئ.

كما يشهد الطريق وجود حفر عميقة أحدثتها السيول قد تتسبب في انقلاب المركبات وتعرض من فيها للموت والإصابات البليغة، حيث طالب المواطنين بإزالة هذه الصخور والأحجار والحفر والعمل على صيانة جوانب الطريق بأسرع وقت ممكن تفادياً لوقوع كارثة.